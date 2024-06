Fortnite Rientro si aggiorna oggi con una nuova variante per chi preferisce squadre più piccole

Epic Games ha da poco introdotto una nuova modalità, con tanto di mappa dedicata, in Fortnite. Si tratta di Fortnite Rientro e propone un modo alternativo per giocare al battle royale. In squadra, è possibile tornare in gioco dopo essere stati eliminati fintanto che almeno un compagno del team è vivo.

La modalità inizialmente era disponibile in versione per squadre da quattro giocatori, ma da oggi - 27 giugno - è disponibile anche in versione Duo.