Il puzzle game Islands of Insight è gratuito per poche ore su Steam: non perdete l'occasione

Amate i puzzle game e siete alla ricerca di un gioco per divertirvi nell'estate? Allora vi consigliamo di sfruttare l'attuale promozione per Islands of Insight che è completamente gratuito su Steam.

Il prezzo regolare di Islands of Insight è 29.99€ in versione base e 39.99€ in versione Deluxe, ma al momento è possibile ottenere il gioco gratis. Una volta aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre. Non si tratta di una semplice prova a tempo limitato.