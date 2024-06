F1 Manager 2024 annunciato anche per Nintendo Switch, con data di uscita e trailer

F1 Manager 2024 arriverà anche su Nintendo Switch , lo ha annunciato poche ore fa il team di Fronter Developments tramite un trailer che trovate qui sotto e che mostra le prime sequenze di gameplay di questa versione. La data di uscita è fissata per il 23 luglio 2024 , ovvero la stessa delle controparti per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Le novità di F1 Manager 2024

Come nelle precedenti interazioni della serie, anche in F1 Manager 2024 i giocatori saranno chiamati a gestire la proprio scuderia con l'obiettivo di competere nel circuito della Formula 1 e vincere il campionato. Sarà possibile decidere se guidare uno dei tanti team ufficiali presenti nel gioco o se creare uno da zero completamente personalizzato.

Come da tradizione del genere, per ottenere la vittoria sarà necessario pianificare al meglio la propria strategia, gestire con sapienza il team, ingaggiare nuovo personale, contrattare con gli sponsor e decidere le strategie da impiegare in gara. Inoltre, rispetto alla precedente edizione torviamo un'intelligenza artificiale ulteriormente migliorata e una maggiore stratificazione per quanto riguarda gli aspetti gestionali, oltre a vari miglioramenti grafici.