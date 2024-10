Dragon Quest 3 HD-2D Remake occupa ben due posti del podio nella classifica dei giochi più attesi di Famitsu

Tanto per dare un'idea dell'importanza ricoperta dal gioco in questione, Dragon Quest 3 HD-2D Remake è presente ben due volte sul podio della classifica dei giochi più attesi di Famitsu, intervallato solo da Monster Hunter Wilds.

Questo perché la classifica riporta entrambe le versioni del gioco Square Enix, con quella Nintendo Switch che si piazza in prima posizione e quella PS5 che si posiziona invece in terza, mentre Monster Hunter Wilds si incastra tra una e l'altra in seconda posizione.

È chiaro come il remake in stile HD-2D di uno dei capitoli più noti facenti parte di una delle serie più apprezzate di sempre in Giappone abbia una grande rilevanza nel mercato nipponico, e la cosa si riflette decisamente in questa classifica di Famitsu.

Da notare anche la sorprendente presenza di Pragmata in quinta posizione, nonostante del gioco Capcom si siano sostanzialmente perse le tracce, mentre Metaphor: ReFantazio si piazza in quarta posizione, anche piuttosto bassa se si considera il successo che il titolo ha riscosso in tutto il mondo.