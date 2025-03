No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files annunciato per Nintendo Switch

Spike Chunsoft ha approfittato della vetrina offerta dall'ultimo Nintendo Direct di Nintendo Switch per annunciare la visual novel No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files .

Sulle tracce di una diva di Internet scomparsa

Nel gioco vestiamo i panni di Kaname Date, il protagonista di AI: The Somnium Files, un agente speciale con un'IA integrata nell'occhio sinistro che ha la missione di rintracciare Iris, una stella di Internet scomparsa durante un misterioso escape game.

Per scoprire la verità dovremo indagare sugli spostamenti della ragazza, penetrare nei sogni dei personaggi per svelare dei potenziali indizi nascosti nelle loro menti. Sarà necessario anche risolvere dei rompicapi articolati per arrivare alla verità dietro a questo misterioso caso.

Come accennato in apertura No Sleep for Kaname Date sarà disponibile dal 25 luglio ed è collegato a AI: The Somnium File, di cui potrete leggere la nostra recensione.