Avowed 2 sarebbe in sviluppo presso Obsidian ma nessun piano su The Outer Worlds 3, per un noto ex

Questo porta a pensare che sia ovviamente una persona con solidi agganci con Obsidian, ma c'è anche da dire che ha dimostrato spesso un atteggiamento un po' ostile nei confronti del suo ex-team, dunque le sue considerazioni su questo devono essere prese un po' con le pinze.

Come molti sapranno, Chris Avellone è stato tra i fondatori di Obsidian e uno dei suoi membri di spicco, avendo firmato alcune delle migliori sceneggiature viste tra gli RPG della compagnia ed ha inoltre collaborato precedentemente in altri team con gli altri co-fondatori.

Avowed 2 sarebbe uno dei prossimi progetti in lavorazione presso Obsidian , ma il team non avrebbe alcun piano, al momento, per The Outer Worlds 3 , almeno secondo un noto ex del team di sviluppo, ovvero Chris Avellone.

Avowed potrebbe essere andato meglio di quanto si pensi

In ogni caso, questa volta sembra sia una semplice informazione riportata dall'autore, che dipingerebbe un quadro piuttosto inaspettato per quanto riguarda il futuro di Obsidian, a dire il vero.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda Avowed non abbiamo ricevuto informazioni sul suo andamento sul mercato, ma non era facile prevedere un seguito già stabilito, cosa che potrebbe far pensare a dei risultati positivi raggiunti dal gioco in termini di vendite.

Sotto alcuni aspetti ancora più strano è il fatto che non ci siano piani per un The Outer Worlds 3, considerando che tra i due titoli la serie in questione sembra decisamente più lanciata, visti anche gli ottimi riscontri a The Outer Worlds 2, uscito proprio di recente.

Secondo Avellone, lo studio ha in programma dei DLC per The Outer Worlds 2 che usciranno probabilmente prima di altre produzioni, ma Avowed 2 sarebbe già definito nel piano di marcia, mentre non ci sarebbe alcuna informazione sul terzo capitolo della serie fantascientifica, cosa che non esclude il fatto che possa comunque arrivare ma molto più lontana nel tempo.

Di recente abbiamo visto che Obsidian preferisce dedicarsi alle proprie IP originali piuttosto che lavorare su licenze esterne come avvenne con Fallout: New Vegas e Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Sta peraltro concludendo un'annata veramente straordinaria, essendo riuscita a lanciare ben tre giochi nell'arco di 9 mesi con Avowed, Grounded 2 e The Outer Worlds 2, un'impresa notevole considerando le tempistiche odierno dello sviluppo.