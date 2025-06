Borderlands 4 avrà più abilità per i personaggi di quelle del secondo e terzo capitolo messe assieme

Tra i temi trattati c'è stato anche quello dell' albero delle abilità dei quattro personaggi giocabili al lancio, che a quanto pare sarà il più ampio e diversificato nella storia della serie, superando in estensione quelli di Borderlands 2 e 3 messi insieme . I giocatori potranno quindi aspettarsi una varietà molto maggiore di opzioni per la creazione delle build rispetto al passato.

Tantissima libertà di scelta

Durante l'intervento, Varnell ha sottolineato la profondità del sistema, affermando che quattro giocatori possono scegliere lo stesso personaggio e la stessa abilità attiva, ma avere comunque build molto diverse, in grado di ricoprire ruoli differenti.

Pitchford ha aggiunto: "Troverete più abilità per personaggio che in Borderlands 3 e 2 messi insieme", scherzando sul fatto che "stiamo lavorando fino a tardi il venerdì per voi".

Facendo due conti: in Borderlands 2 ogni personaggio aveva tre alberi con 10 abilità ciascuno, mentre in Borderlands 3 ogni personaggio disponeva di quattro alberi con circa 18-20 abilità. Sommando questi numeri, è lecito aspettarsi che in Borderlands 4 ogni personaggio possa contare su oltre 30 abilità per specializzazione, un numero davvero notevole.

Vi ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È prevista anche una versione per Nintendo Switch 2, attesa più avanti nel corso del 2025. Gearbox ha inoltre confermato che il gioco avrà una modalità fotografica, che verrà aggiunta tramite aggiornamento post-lancio.