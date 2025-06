HyperOS 2.2 disponibile anche in Europa: ecco i primi modelli e le novità dell’aggiornamento

Precedentemente distribuito in Cina, l'update HyperOS 2.2 è in fase di rollout anche in Europa. Tra le novità principali di questo aggiornamento troviamo una maggiore ottimizzazione, nonché una serie di miglioramenti volti a offrire un'esperienza utente più godibile. Sono stati risolti anche alcuni errori come bug visivi e fenomeni di sfarfallio dello schermo, ma vediamo nel dettaglio i primi dispositivi aggiornati e le novità dell'update.