HDMI 2.2: ecco le specifiche finali ufficiali del nuovo standard video per il 16K

L'aggiornamento a HDMI 2.2 non si limita a un semplice incremento delle specifiche; rappresenta una vera e propria rivoluzione per l'industria, ponendo le basi per l'adozione diffusa di contenuti ad altissima definizione. L'attenzione si concentra in particolare sulla gestione di flussi video complessi e sulla garanzia di una trasmissione dati affidabile: andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le specifiche finali dell'HDMI 2.2

Le nuove specifiche HDMI 2.2 si caratterizzano per il doppio della larghezza di banda massima, che ora raggiunge l'impressionante cifra di 96 Gbps. Con una tale capacità di trasmissione, HDMI 2.2 è in grado di supportare risoluzioni estreme, come il 16K a 60 Hz o il 12K a 120 Hz. Ma non solo le risoluzioni più elevate beneficiano di questa espansione: anche il 4K può ora essere gestito a 240 Hz e l'8K a 60 Hz in formato 4:4:4 con una profondità di colore completa a 10 e 12 bit, assicurando una riproduzione cromatica fedele e dettagliata. Questo posiziona HDMI 2.2 in vantaggio persino nel confronto con DisplayPort 2.1, che si ferma a un massimo di 80 Gbps.

Come riconoscere un cavo Ultra96 da un cavo HDMI 2.1

Per sfruttare appieno le prestazioni offerte da HDMI 2.2, è indispensabile l'utilizzo di una nuova categoria di cavi, denominati Ultra96. Il Forum HDMI ha introdotto una rigorosa etichettatura obbligatoria per questi cavi, un'iniziativa volta a prevenire la confusione e la frustrazione riscontrate con la precedente versione 2.1, dove numerosi cavi venivano commercializzati come compatibili senza effettivamente rispettare le specifiche. Ora, i produttori sono tenuti a sottoporre a test individuali ogni singola lunghezza di cavo, e l'etichetta Ultra96 sarà stampata direttamente sul cavo stesso, facilitando l'identificazione e garantendo la conformità.

Oltre all'incremento della larghezza di banda e alla standardizzazione dei cavi, HDMI 2.2 introduce anche il Latency Indication Protocol (LIP), una funzionalità progettata per migliorare la sincronizzazione audio-video nelle configurazioni multi-dispositivo. Coloro che utilizzano soundbar, ricevitori AV o sistemi home theater trarranno notevoli vantaggi. Il LIP consente ai dispositivi collegati di scambiare informazioni sulla latenza e di regolare automaticamente la sincronizzazione, eliminando ritardi tra immagine e suono che possono compromettere l'esperienza multimediale. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile anche per i giocatori, specialmente nei titoli più dinamici e frenetici dove la precisione del tempismo è un fattore critico per il gameplay.

Ultra96 HDMI Chroma Table

Ora che è arrivato l'annuncio delle specifiche a sei mesi dalla presentazione al CES 2025, la questione riguarda i tempi di adozione di HDMI 2.2. Le indiscrezioni suggeriscono che AMD potrebbe essere tra i primi ad integrare il supporto a HDMI 2.2 nella sua prossima generazione di schede grafiche Radeon. Tuttavia, è plausibile che non tutti i modelli della nuova linea offriranno il supporto completo ai 96 Gbps, con differenziazioni basate sulla fascia di prodotto.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo standard? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il dominio di Samsung è a rischio: TCL e Hisense vicine alla vetta nel mercato dei TV Premium.