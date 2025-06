Manca un mese al termine della petizione europea “Stop Destroying Videogames”, servono ancora tantissime firme

Siamo ormai alle battute finali della raccolta firme per la petizione internazionale Stop Destroying Videogames , che punta a tutelare i diritti dei consumatori e a preservare i videogiochi di tipo live service o che richiedono una connessione costante ai server per funzionare.

Mancano ancora tante, troppe firme

Nello specifico, come spiegato nel testo della proposta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, l'obiettivo è "imporre agli editori di lasciare in uno stato funzionale (giocabile) i videogiochi che vendono o concedono in licenza (o le collegate funzionalità e risorse che vendono per i videogiochi che trattano) ai consumatori dell'Unione europea. Nello specifico l'iniziativa mira a impedire che gli editori possano disattivare da remoto i videogiochi prima che siano forniti mezzi ragionevoli per mantenerli in funzione senza coinvolgere gli stessi editori".

L'iniziativa è partita dopo la chiusura dei server e la rimozione dalla vendita di The Crew

Purtroppo, con oltre 500.000 firme ancora da raccogliere (in pratica più della metà) e poco più di un mese a disposizione, difficilmente la petizione avrà successo, ma riteniamo che sia comunque giusto ricordare che siete ancora in tempo per dare il vostro contributo.

Se siete interessati, potrete firmare tramite la pagina dedicata sul portale dell'ICE, a questo indirizzo. Per farlo è possibile utilizzare lo SPID o la CIE (Carta d'Identità Elettronica), in alternativa alla compilazione manuale dei dati.