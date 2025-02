L'Italia è uno dei paesi più indietro nella raccolta firme per la petizione “Stop Destroying Videogames”

L'Italia è tra i paesi che in percentuale ha raccolto meno firme per la petizione "Stop Destroying Videogames" lanciata tramite l'ICE (European Citizens Initiative) dell'Unione Europea e che mira a impedire ai publisher di disattivare i videogiochi anche dopo il termine del supporto ufficiale, garantendone così la preservazione.

Il dato arriva direttamente dal sito dell'UE, che afferma che in Italia sono state raccolte solo 22.670 firme, il 42,31% della soglia minima fissata a 53.580. Per fare un paragone, in Francia è stato raggiunto il 79% (circa 44.000 firme su 55.000), mentre in Spagna l'82% (34.000 firme su 41.000). Solo in Slovenia (39%), Bulgaria (36%), Grecia (28%), Malta (11%), Lussemburgo (20%) e Cipro (12%) è stata registrata un'adesione in percentuale inferiore alla nostra.