Il nuovo Battlefield prende forma: informazioni su nuovi test arriveranno oggi, conferma Electronic Arts

Successivamente, un messaggio ufficiale dell'account di Battlefield ha sostanzialmente confermato l'arrivo di grosse novità, previste proprio per oggi ma senza approfondire ulteriormente l'informazione e rimandando al pomeriggio del 3 febbraio.

Coem abbiamo visto, durante il fine settimana si sono concentrati vari indizi che sembravano puntare a novità sul fronte delle fasi di prova sul prossimo capitolo della serie, che potrebbe chiamarsi Battlefield 6 ma che di fatto non ha ancora un nome preciso, non essendo stato annunciato in via completa e ufficiale.

Dopo le prime avvisaglie delle ore scorse, arriva la conferma ufficiale sul fatto che, nella giornata di oggi, 3 febbraio 2025, Electronic Arts svelerà alcune novità sui test dedicati al nuovo Battlefield , attraverso un evento di cui non è ancora chiara l'essenza.

Appuntamento per oggi alle 17:00

"Sintonizzatevi domani alle ore 17:00 per altre novità sul programma di testing della community di Battlefield", si legge nel messaggio, insieme a quella che sembra essere una concept art per il nuovo gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come sappiamo da tempo, il prossimo Battlefield è attualmente in sviluppo presso diversi studi interni di Electronic Arts, all'interno di un piano di rilancio della serie che è guidato da Vince Zampella come coordinatore ma con le varie sezioni del gioco sviluppate da vari studi.

Dunque l'appuntamento è per oggi, 3 febbraio, alle ore 17:00 per conoscere qualcosa sulla nuova fase di testing dedicata alla community, che dovrebbe dunque prevedere una certa apertura al pubblico del nuovo Battlefield attualmente in sviluppo.

Lo scorso settembre abbiamo visto una sola immagine teaser del gioco, ma ancora questo nuovo capitolo, sviluppato da quattro grandi team in contemporanea, non è praticamente stato presentato.