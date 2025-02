Battlefield 6 potrebbe essere presto giocabile in un playtest

Sia i fan della serie che DICE, lo studio di sviluppo, sono ansiosi per l'uscita del gioco. Del resto la serie ha vissuto alterne fortune negli ultimi anni, non riuscendo mai ad avvicinarsi al suo vero obiettivo: il successo della serie Call of Duty . Insomma, la speranza è che sia un buon gioco. Per questo motivo DICE ed Electronic Arts starebbero cercando di avere un lancio immacolato conducendo dei test estensivi. Tra questi, c'è anche il primo playtest chiuso, che dovrebbe arrivare molto presto.

Ancora nessuna informazione

Stando a un nuovo rapporto, EA avrebbe iniziato a inviare accordi di non divulgazione (NDA) a membri selezionati della community di Battlefield, oltre che a dei content creator selezionati, per un playtest che dovrebbe iniziare già dalla prossima settimana.

Ovviamente, trattandosi di un test chiuso, EA e DICE non stanno diramando dichiarazioni ufficiali sulla faccenda. Tuttavia, sembra che alcuni fan siano stati contattati per partecipare, anche se non è chiaro quanti siano i selezionati. È probabile che il numero sia piuttosto limitato, come accade solitamente in occasioni simili.

Lo YouTuber DANNYonPC ha segnalato che uno dei content creator selezionati ha inavvertitamente rivelato l'esistenza del playtest su X (ex Twitter), facendo trapelare la notizia. Per ora non ci sono dettagli sul playtest e, considerando gli NDA firmati, avere informazioni sarà complicato. C'è comunque la possibilità di qualche fuga di notizie accidentale, come questa. Al momento della pubblicazione di questa notizia, né DICE né EA hanno commentato le indiscrezioni o i leak sul playtest. È improbabile che facciano dichiarazioni pubbliche in merito, ma in caso di novità ve le comunicheremo.