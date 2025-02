Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a febbraio

Netflix ha da poco annunciato le uscite più importanti dell'anno, anche se a febbraio c'è ancora pochino in questo senso: è un mese solo apparentemente scarico, perché ci sono alcuni contenuti particolarmente avvezzi a noi videogiocatori e nerd in generale, mentre il grosso si concentra come al solito sulla festività di San Valentino con una serie di film e show sentimentali, tipo La dolce villa o Luna di miele con mamma. Troppo stucchevoli? E avete anche un po' ragione, perciò passiamo alle cose serie. Per così dire.

Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM Mettete una katana in pugno a uno dei Mobile Suit più amati della Cosmic Era e avrete il film che prosegue le storie cominciate in Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny: due ore di animazioni eccellenti, combattimenti tra mech nello spazio e relazioni sentimentali che mettono un punto alla storia cominciata dal compianto Chiaki Morosawa nei primi anni 2000. Il film, in lavorazione per quasi dieci anni, è uscito nelle sale giapponesi - e a distribuzione limitata, in quelle italiane - lo scorso anno e dal 1 febbraio è anche su Netflix Una scena di Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM, dal 1 febbraio Inutile dire che i fan di Gundam non possono farselo scappare ma c'è un problema: per qualche motivo, mentre vi scriviamo su Netflix risulta disponibile solo la terribile traccia audio in lingua inglese. I sottotitoli italiani ci sono già, ma magari potreste voler aspettare il doppiaggio originale.

The Witcher: Le sirene degli abissi Studio Mir torna ad animare The Witcher con Le sirene degli abissi, un nuovo lungometraggio da 91 minuti disponibile su Netflix a partire dal 11 febbraio. A differenza del precedente lungometraggio animato, Nightmare of the Wolf, che faceva da prequel alla serie raccontando le avventure di Visemir, il nuovo film è incentrato sul solito Geralt di Rivia, questa volta alle prese con un conflitto secolare tra gli umani e il popolo marino. Le sirene degli abissi è ispirato al racconto "Un piccolo sacrificio", incluso nel volume "La spada del destino": è quindi ambientato tra gli episodi 5 e 6 della prima stagione della serie TV. Il cast include anche Ranuncolo e Yennefer, ai quali si aggiunge un personaggio inedito in TV, Essi Daven, quindi si tratta di un film adatto ai vecchi e nuovi fan della serie Netflix e dei videogiochi CD Projekt Red.

Apple Cider Vinegar Ispirata al libro The Woman Who Fooled The World, questa nuova miniserie televisiva racconta la storia di Belle Gibson, un'australiana che, fingendosi malata di cancro, è riuscita a gabbare centinaia di migliaia di persone, oltre ad amici e parenti, costruendo un impero attraverso i social media e diventando una guru della medicina alternativa. Scoperta nel 2015 da un'inchiesta giornalistica, la Gibson è finita in manette: è una storia che serve da monito sul potere dei social e, soprattutto, dei famigerati influencer che spesso e volentieri fingono di essere ciò che non sono. Una scena di Apple Cider Vinegar, dal 6 febbraio A interpretare Belle Gibson troviamo l'ottima Kaitlyn Dever di Nessuno ti salverà. Apple Cider Vinegar sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 febbraio.

Mission: Impossible - Dead Reckoning La penultima avventura di Ethan Hunt e della IMF arriva su Netflix il prossimo 12 febbraio, perdendo finalmente il sottotitolo Parte 1: per chi non lo sapesse, il regista Christopher McQuarrie ha cambiato idea all'ultimo momento, trasformando la seconda parte in The Final Reckoning, film che vedremo a maggio in tutte le sale. Se sia l'ultima corsa del personaggio interpretato da Tom Cruise dal '96 in poi è ancora presto per dirlo; di sicuro, Dead Reckoning è uno dei film migliori della serie Mission: Impossible. Mission: Impossible - Dead Reckoning, dal 12 febbraio Questa volta, Ethan e gli altri devono vedersela con l'Entità, un'intelligenza artificiale che rischia di conquistare il mondo, scatenando una guerra mondiale senza precedenti. Nel cast, oltre ai soliti Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson, anche Hayley Atwell, Vanessa Kirby e Pom Klementieff.

Zero Day Il grandissimo Robert De Niro interpreta un ex presidente degli Stati Uniti nella nuova miniserie TV in arrivo il 20 febbraio: alle prese con un attacco informatico che ha messo il paese in ginocchio e ucciso migliaia di persone, De Niro avrà sei episodi per scoprire gli autori e impedire il collasso della società. Una serie ambiziosa che esplora temi di potere, verità e controllo, Zero Day conta su un cast di altissimo livello: non solo De Niro, ma anche Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Dan Stevens, Angela Bassett, Matthew Modine e Clark Gregg. Una scena di Zero Day, dal 20 febbraio Potenzialmente una delle migliori produzioni TV dell'anno, Zero Day è stata creata e scritta da Eric Newman, già autore di Narcos. Da tenere assolutamente d'occhio.