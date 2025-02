Google Pixel 9 da 128 GB si trova ora in due colori al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Google Pixel 9 da 128 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 28%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 899€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli su Google Pixel 9

Ecco la scheda tecnica dello smartphone Google Pixel 9:

Dimensioni: 152.8 x 72 x 8.5 mm

152.8 x 72 x 8.5 mm Peso: 198 grammi

198 grammi Display: OLED Actua da 6.3" Risoluzione 1080 x 2424 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 2700 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Google Tensor G4

Google Tensor G4 GPU: Mali-G715 MC7

Mali-G715 MC7 RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X

12 GB di tipo LPDDR5X Storage: 128/256 di tipo UFS 3.1

128/256 di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.68 Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/1.7, 123°

Fotocamera frontale: Principale Wide 10.5 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptX HD

5.3 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro Resistenza agli elementi: Certificazione IP68

Certificazione IP68 Colori: Verde Matcha Rosa peonia Grigio creta Nero ossidiana

Batteria: 4700 mAh

4700 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 128 GB Storage | 899 € 12 GB RAM + 256 GB Storage | 999 €



I contenuti della confezione di Google Pixel 9

Come potete vedere qui sopra, Google Pixel 9 include un cavo lungo un metro (USB-C / USB-C) e lo strumento per rimuovere la SIM. L'alimentatore non è incluso.