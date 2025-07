Dear me, I was... ha una data d'uscita annunciata da Arc System Works, che può far pensare al Nintendo Direct

L'affascinante avventura Dear me, I was... ha una data d'uscita ufficiale, annunciata in queste ore da Arc System Works, con lancio previsto per il 31 luglio su Nintendo Switch 2 almeno per quanto riguarda il Giappone.

Per il momento, la data sembra riguardare il lancio in digitale sulla sezione giapponese di Nintendo eShop, dunque non abbiamo ancora certezze sul lancio anche in occidente, ma pare che il titolo in questione supporti diverse lingue per quanto riguarda i testi, compreso anche l'italiano, dunque la pubblicazione in occidente sembra palese.

In ogni caso, per il momento sappiamo che il lancio è fissato per la prossima settimana, il 31 luglio 2025, sulla sezione nipponica dell'eShop, in attesa di ulteriori informazioni da parte dell'editore Arc System Works.