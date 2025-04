MediaTek annuncia il Kompanio Ultra 910: un chipset avanzato per Chromebook con prestazioni di livello superiore

A differenza di molti altri processori, il Kompanio Ultra 910 non utilizza core a basso consumo . Invece, adotta un'architettura 8-core con un Cortex-X925 da 3.62GHz, un Cortex-X4 e un Cortex-A720. Questo assetto lo rende ideale per i Chromebook di fascia alta che puntano a offrire prestazioni di livello desktop.

MediaTek ha ufficialmente presentato il suo nuovo processore Kompanio Ultra 910, progettato specificamente per Chromebook e costruito utilizzando il processo produttivo a 3nm di seconda generazione di TSMC. Si tratta dello stesso processo impiegato per i recenti chip Apple M4, M4 Pro e M4 Max, il che garantisce efficienza energetica e prestazioni eccezionali.

Sul fronte grafico, il processore integra 11 core GPU Immortalis-G925 che, secondo MediaTek, sono capaci di offrire funzionalità di ray tracing di livello PC. Sebbene non siano stati rilasciati risultati specifici di benchmark, questa affermazione evidenzia l'intenzione dell'azienda di portare esperienze grafiche avanzate anche sui Chromebook.

MediaTek ha dotato il Kompanio Ultra 910 della sua NPU di ottava generazione , capace di raggiungere fino a 50 TOPS di potenza AI. Questo miglioramento consente una gestione più rapida delle operazioni complesse e un supporto avanzato per modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM).

Un'opportunità mancata per MediaTek?

Oltre alle migliorie nel calcolo e nella grafica, il Kompanio Ultra 910 supporta anche Wi-Fi 7 con velocità fino a 7.3 Gbps e Bluetooth 6.0. Inoltre, è in grado di gestire fino a due monitor esterni 4K, rendendolo particolarmente adatto per chi necessita di un ambiente di lavoro produttivo e versatile.

Nonostante le specifiche impressionanti, il Kompanio Ultra 910 sarà disponibile solo per Chromebook. Questo limite potrebbe rappresentare una mancata opportunità per MediaTek di competere più direttamente con i processori Snapdragon di Qualcomm, specialmente nel settore dei notebook con Windows.

Le feature principali del processore

Secondo alcune speculazioni, un accordo esclusivo tra Qualcomm e Microsoft potrebbe aver limitato MediaTek dall'entrata in altri segmenti di mercato. Tuttavia, la compagnia taiwanese sembra già prepararsi a nuove sfide grazie a una partnership con NVIDIA per il lancio di un PC AI previsto per la seconda metà del 2025.