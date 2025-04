iPhone 17 Pro potrebbe avere una novità alla fotocamera, secondo un rumor

Diversi mesi ci separano ancora all'uscita della nuova serie iPhone 17, che comprenderà al suo interno il modello standard, l'inedito modello compatto iPhone 17 Air (che farà concorrenza a Samsung Galaxy S25 Edge, previsto per maggio), e il top di gamma iPhone 17 Pro. Nello specifico, un rumor delle ultime ore avrebbe suggerito un' importante novità per il modulo fotocamere di iPhone 17 Pro : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Un nuovo teleobiettivo per iPhone 17 Pro

Secondo quanto riportato dal blog Majin Bu, Apple potrebbe aver scelto di adottare un nuovo sensore teleobiettivo da 48 megapixel e con zoom ottico 3,5 per iPhone 17 Pro. Per fare un rapido confronto, iPhone 16 e iPhone 16 Pro Max presentano un sensore teleobiettivo da "soli" 12 megapixel, dotato di zoom ottico 5x. Se tale informazione dovesse rivelarsi veritiera, si tratterebbe di un piccolo passo indietro per lo zoom ottico, a fronte però di una maggiore risoluzione del sensore, che consentirebbe eventualmente di ritagliare le foto senza particolari problemi in termini di dettagli.

iPhone 17 Pro (immagine puramente indicativa)

A detta dell'utente sopracitato, tale scelta andrà a beneficio degli utenti, rendendo più facile e immediata l'acquisizione dei ritratti senza allontanarsi eccessivamente dal soggetto. Secondo altre fonti, tutti i nuovi modelli della serie iPhone 17 offriranno un sensore frontale rinnovato da 24 megapixel, e iPhone 17 Pro potrebbe portare per la prima volta in assoluto la possibilità di registrare video in 8K.