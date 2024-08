La tecnologia G-Sync di NVIDIA diventa più democratica grazie alla nuova partnership con MediaTek

Un elemento fondamentale per un gameplay fluido e immersivo è la qualità del monitor. In questo contesto, il G-Sync , sviluppato da NVIDIA, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, che negli anni ha portato molte migliorie alla qualità delle immagini per i giocatori. Oggi, grazie a una nuova partnership con MediaTek, questa tecnologia promette di diventare ancora più accessibile e diffusa.

G-Sync più economico e diffuso

G-Sync, per chi non lo conoscesse, è una tecnologia che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando così fastidiosi problemi come lo screen tearing e lo stuttering. In altre parole, grazie a G-Sync le immagini sono più fluide, garantendo un'esperienza di gioco decisamente più piacevole. È un argomento di cui abbiamo parlato più volte qui su Multiplayer.it, anche per chiarire quale tra Freesync vs. G-Sync vs. Adaptive-Sync fosse la tecnologia di refresh rate migliore per evitare il tearing.

Un esempio di screen tearing molto marcato

Fino ad ora per poter beneficiare di tutte le funzioni della tecnologia proprietaria NVIDIA era necessario acquistare un monitor specificamente certificato G-Sync (anche se i monitor G-Sync Compatibili danno comunque accesso alla maggior parte dei benefici; ma per questo vi rimandiamo all'articolo citato poco fa). La certificazione completa comporta però costi aggiuntivi per i produttori a causa dell'integrazione di un modulo specifico, quindi i monitor G-Sync hanno storicamente avuto un prezzo più elevato. Ecco, ora grazie alla nuova partnership con MediaTek pare che le cose stiano cambiando.

MediaTek è uno dei principali produttori di scaler, componenti essenziali all'interno di ogni monitor. Grazie a questa collaborazione, la tecnologia G-Sync verrà integrata direttamente negli scaler MediaTek, rendendo più semplice e conveniente per i produttori di monitor implementarla nei loro prodotti. Il risultato sarà una maggiore disponibilità di monitor G-Sync sul mercato, a prezzi più competitivi.

Ma i vantaggi non si limitano solo al costo. L'integrazione di G-Sync negli scaler MediaTek permetterà di sfruttare al meglio le potenzialità di questa tecnologia, offrendo ai giocatori una serie di funzionalità avanzate come il Pulsar, che migliora la chiarezza delle immagini in movimento. Inoltre, la partnership tra Nvidia e MediaTek stimolerà la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per i display, portando a un'ulteriore evoluzione dell'esperienza di gioco.

In occasione di Gamescom 2024 NVIDIA ha anche annunciato i primi monitor che sfruttano questa partnership e tutte le caratteristiche della tecnologia G-Sync Pulsar a 360Hz, risoluzione 1440p e HDR. I monitor sono tre:

AOC AGON PRO AG276QSG2

Acer Predator XB273U F5

ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR.

Che cosa ne pensate di questa evoluzione del G-Sync? Pensate che possa portarvi reali benefici o vi trovavate già bene con le tecnologie VRR "classiche"? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.