GeForce NOW espande l'offerta: nuovi giochi, integrazione Xbox e miglioramenti tecnici

GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA, continua a espandere la propria offerta, portando nuove funzionalità e titoli ai suoi utenti. L'azienda ha annunciato importanti novità durante la Gamescom 2024, tra cui l'arrivo di attesi giochi, una più stretta integrazione con Xbox e l'espansione dell'infrastruttura con un nuovo data center in Polonia.

La prima importante novità riguarda l'integrazione con Xbox. Da ora in poi, sarà ancora più semplice e veloce collegare gli account NVIDIA e Xbox nell'app GFN, senza dover effettuare nuovamente l'accesso. Gli utenti potranno così accedere rapidamente all'intera libreria di giochi Xbox e godersi titoli come Sea of Thieves, Skyrim e Forza Horizon 5 su tutte le piattaforme GFN. Inoltre, grazie alla funzione Game Sync, sarà possibile sincronizzare gli account per vedere quali giochi Xbox sono supportati su GFN.

GeForce Now continua poi a espandere la propria libreria di giochi, raggiungendo la significativa cifra di 2000 titoli disponibili. Tra le ultime aggiunte troviamo Fortnite, Call of Duty e Once Human, garantendo un'ampia scelta per tutti i gusti. Inoltre i giocatori che utilizzano GeForce Now potranno presto godere di alcuni dei titoli più attesi del momento, tra cui Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws e Final Fantasy XVI, direttamente al lancio. Inoltre, gli abbonati Ultimate potranno usufruire di tutte le tecnologie grafiche di GeForce Now e delle esclusive funzionalità di streaming offerte dal servizio.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza degli utenti, NVIDIA ha introdotto una nuova funzionalità che permette ai membri Premium di accedere a oltre 25 dei migliori AddOn di World of Warcraft senza bisogno di accedere al proprio account CurseForge. Questa integrazione semplifica notevolmente la gestione degli AddOn e permette di personalizzare l'esperienza di gioco in modo ancora più efficace.

Infine, Nvidia ha annunciato l'apertura di un nuovo data center in Polonia, che consentirà di offrire il servizio GeForce Now Ultimate a un maggior numero di utenti europei, garantendo latenze ridotte e una qualità di streaming superiore.

L'espansione della libreria di giochi, l'integrazione con Xbox e i miglioramenti tecnici rappresentano un passo avanti significativo per GeForce Now, rendendolo sempre più competitivo e attraente per i giocatori. Ma la Gamescom di NVIDIA non si limita a GeForce NOW, visto che a Colonia vedremo il primo gioco con "umani digitali": userà il ChatGPT dell'IA NVIDIA per dialoghi più realistici!