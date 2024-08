Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws e Final Fantasy XVI disponibili al lancio su GeForce Now

NVIDIA ha annunciato che Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws e Final Fantasy XVI saranno disponibili al lancio su GeForce Now , il suo servizio di cloud gaming in abbonamento . In questo modo gli abbonati alla fascia Ultimate potranno godersi i giochi citati alla massima qualità, usando l'hardware della serie 4000 compreso nel prezzo.

Tante novità per il servizio

Inoltre sono stati annunciati miglioramenti per la connessione dell'account Xbox a GeForce Now: "Ora sarà ancora più facile e veloce collegare i tuoi account NVIDIA e Xbox nell'app GeForce Now e non dovrai mai più ripetere l'accesso. Tutti i nostri utenti avranno rapido accesso all'intera libreria di giochi Xbox e potranno godersi giochi come Sea of Thieves, The Elder Scrolls V: Skyrim e Forza Horizon 5 su tutte le piattaforme GeForce Now. E, usando la funzione Game Sync, diventa possibile sincronizzare i tuoi account per vedere quali giochi Xbox sono supportati."

Il produttore ha anche ricordato che attualmente su GeForce Now sono supportati più di 2.000 giochi. Insomma, il catalogo del servizio è sempre più ampio e continuerà a crescere anche in futuro.

Infine, è stato annunciato un supporto speciale per World of Warcraft: "Stiamo rendendo ancora più facile per i nostri membri Premium accedere a oltre 25 dei migliori AddOn di World of Warcraft, senza bisogno di accedere all'account account CurseForge. GeForce NOW ha collaborato con CurseForge per includere oltre i 25 migliori AddOns dalla sua piattaforma, disponibili per i membri Ultimate e Priority - inclusi gli utenti Day Pass - per personalizzare senza problemi la loro esperienza WoW." Per usare gli addon basta quindi selezionarli dall'apposito menù all'interno del gioco.