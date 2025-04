Qualcomm si fa strada sui Chromebook ARM con Snapdragon X Plus

I Chromebook con architettura ARM stanno per ricevere un significativo boost nelle loro prestazioni, almeno stando ai rumor. Secondo un report delle ultime ore, infatti, Qualcomm intende portare il nuovo chip Snapdragon X Plus sui futuri Chromebook , facendo così una seria concorrenza a MediaTek nella lotta ai processori utilizzati: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova indiscrezione.

L'utilizzo del nuovo processore, nonostante non si tratti di uno dei modelli top di gamma della compagnia (riservati invece ai laptop con Windows 11), potrebbe comunque portare a un notevole salto dal punto di vista delle prestazioni. Tra i vantaggi consentiti dall'adozione del chip Snapdragon X Plus rientrerebbe una miglior efficienza energetica , soprattutto se messa a paragone con i modelli precedenti. Grande focus sarà inoltre riservato alle funzionalità di intelligenza artificiale, garantite dal nuovo chip implementato, con la possibilità di esecuzione massima di 45 trilioni di operazioni AI al secondo .

I modelli precedenti di Chromebook equipaggiati fino ad oggi da un chip Qualcomm non si sono mai rivelati dei veri mostri di potenza, e ne è un esempio Acer Chromebook Spin 513 del 2021. Le cose potrebbero però presto cambiare: secondo quanto riportato da un messaggio presente all'interno di una stringa di codice di ChromeOS, i futuri modelli di Chromebook in arrivo nel corso dei prossimi mesi potrebbero essere dotati del nuovo chip Snapdragon X Plus di Qualcomm .

Quando usciranno i primi Chromebook con Snapdragon X Plus

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per i primi modelli di Chromebook che saranno dotati del nuovo chip Snapdragon X Plus, che potrebbero vedere la luce probabilmente entro la fine del 2025.

Snapdragon X Plus

Chiaramente è bene specificare infatti che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalle rispettive compagnie produttrici. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Qualcomm, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.