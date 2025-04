I piloti Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc stilano una classifica dei migliori videogiochi classici

La classifica di per sé può risultare alquanto opinabile, ma tutto il siparietto è sicuramente godibile e dimostra, se non altro, che entrambi hanno effettivamente delle conoscenze in ambito videoludico, visto che parlano di aneddoti e ricordi che risalgono anche a diversi anni fa.

Il canale YouTube ufficiale di Ferrari ha appena pubblicato un simpatico video in cui i due piloti della scuderia di Formula 1, Lewis Hamilton e Charles Leclerc , stilano una loro classifica dei migliori videogiochi classici , a partire da una selezione effettuata in precedenza.

Un simpatico siparietto

In linea di massima, la maggiore esperienza di Hamilton lo fa spaziare su una maggiore quantità di generi ed epoche diverse, dimostrando anche una certa indole nintendara in alcune scelte - come Mario Kart 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time - che sembrano essere poco condivise da Leclerc, il quale è forse troppo giovane per apprezzare i titoli dell'epoca Nintendo 64.

In ogni caso, questa è la classifica che emerge dalla consultazione dei due piloti Ferrari:

Grand Theft Auto V Mario Kart 64 Gran Turismo 3 iRacing Call of Duty: Modern Warfare 2 The Legend of Zelda: Ocarina of Time FIFA 19 Colin McRae Rally Need for Speed: Underground 2 Ayrton Senna's Super Monaco GP Fall Guys Assetto Corsa F1 2010 Among Us

C'è ovviamente una netta prevalenza di giochi di guida, con peraltro Leclerc che si dimostra decisamente portato alle simulazioni vista la sua insistenza nel porre iRacing sopra Gran Turismo, dovendo infine però cedere di fronte alla posizione di Hamilton che vuole il titolo Polyphony Digital in una posizione superiore.

Entrambi si dicono grandi fan di Call of Duty e diversi titoli sono quelli che ci si aspetterebbe da persone non totalmente addentro all'ambito videoludico, ma tutta la scena è molto esilarante ed è anche interessante vedere come i due abbiano chiaramente dei vissuti differenti per quanto riguarda i videogiochi.

Lewis Hamilton aveva peraltro dimostrato già la sua passione in un video pubblicato l'anno scorso nel quale dimostrava conoscenze da retrogamer, pur non riuscendo a passare il primo livello di Driver.