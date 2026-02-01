Una nuova assurda strategia in GTA: San Andreas permette di finire il gioco in meno di un'ora

Gli speedrunner non si fermano mai e dopo una ventina d'anni dall'uscita originale, c'è chi è stato in grado di scoprire un nuovo "skip" all'interno di GTA: San Andreas .

Il video della speedrun di GTA: San Andreas

La versione remaster del Windows Store di GTA: San Andreas era stata "rotta" un paio di anni fa con uno skip chiamato "Arbitrary Jump in Script (AJS)". Spiegare come funziona sarebbe quasi impossibile: ciò che ci interessa è che è stato scoperto un modo per "saltare" fino al finale del videogioco. Ovviamente è uno specifico tipo di speedrun, che accetta glitch.

Meno di un anno fa, invece, un altro skip in stile AJS è stato scoperto nella versione Definitive Edition di GTA: San Andreas. L'importanza di questi skip ha fatto sì che venissero create due sottocategorie per le speedrun, una con e una senza AJS.

Arrivando al presente, un altro AJS è stato scoperto e questa volta è per l'originale port per PC del gioco di Rockstar Games. Il processo completo è veramente complesso, visto che richiede azioni come vincere 10.000 GTA$ scommettendo sui cavalli, duplicare lo script del gioco, affogare in sella a una bicicletta in un lago per otto volte, rompere il gioco al punto da trasformare il mondo in un "vuoto oscuro" e non solo. Il video sopra vi permette di vedere l'intera sequenza.

Il punto è che questo nuovo AJS permette di ridurre il tempo richiesto per arrivare al finale a 53 minuti e 46 secondi, perlomeno nel record di creezyful. Pensiamo però che altri tenteranno questa via e riusciranno a migliorare ulteriormente il risultato.