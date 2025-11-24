L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di dicembre è vicinissimo, vediamo data e ora previsti

Entriamo nell'ultima settimana di novembre, cosa che comporta il fatto che l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus per dicembre 2025 è vicinissimo a questo punto, considerando che dovrebbe arrivare proprio in questi giorni, con data e orario che possono essere previsti secondo lo schema standard di Sony.
In base alla norma, che tuttavia potrebbe comunque subire variazioni dunque non può essere data per certa, l'annuncio dei nuovi "giochi gratis" del mese di dicembre per PlayStation Plus Essential dovrebbe dunque avvenire mercoledì 26 novembre alle ore 17:30 circa, salvo possibili cambiamenti.
Dopodomani dovremo dunque ricevere il consueto annuncio ufficiale da parte di Sony che riguarda i titoli da distribuire gratuitamente agli abbonati a PlayStation Plus Essential, riguardanti ovviamente anche i livelli superiori, Extra e Premium.
Quali giochi sono in arrivo a dicembre?
Con l'annuncio previsto per mercoledì 26 novembre, i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential dovrebbero poi essere messi a disposizione il martedì 2 dicembre, sempre secondo lo schema ormai consolidato da parte di Sony.
In effetti, gli attuali giochi di PlayStation Plus Essential di novembre possono essere scaricati fino al pomeriggio di tale data, dunque avete ancora una settimana per poter riscattare Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator, prima che vengano sostituiti dalla prossima offerta.
Per quanto riguarda quali giochi siano destinati ad essere messi a disposizione gratuitamente per il mese di dicembre su Plus Essential, non abbiamo alcuna informazione da condividere al momento, considerando che non ci sono state indicazioni precedenti.
Non essendoci accordi preventivamente annunciati su titoli da lanciare nel servizio o altre informazioni certe, l'unica è provare a indovinare con il solito toto-giochi del PlayStation Plus, a cui magari vi lasciamo nei commenti qui sotto.