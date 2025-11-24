Gli auricolari Apple AirPods 4 sono al prezzo più basso di sempre per il Black Friday su Amazon

Le offerte di Amazon del Black Friday ci permettono di acquistare i prodotti più interessanti disponibili a prezzi un po' più accessibili e un esempio sono gli auricolari Apple AirPods 4 . Il prezzo è il migliore di sempre, ovvero a 99€ invece del prezzo consigliato 149€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Le funzionalità degli auricolari Apple AirPods 4

Gli auricolari Apple AirPods 4 sono stati realizzato con un design ottimizzato per la massima comodità, in modo tale che sia possibile utilizzarli per tante ore di fila senza fastidi. La batteria promette circa 5 ore di ascolto con una sola carica, che diventano 30 ore con la custodia: il calcolo è stato fatto con cancellazione attiva del rumore in azione e quindi il modello in offerta (che non ha questa funzionalità) dura di più.

Gli auricolari Apple AirPods 4 sono comodi

La custodia è compatibile con USB-C ed è del 10% più piccola rispetto alla generazione precedente, rendendo ancora più comodo il trasporto. Gli AirPods 4 e la custodia di ricarica hanno una resistenza alla polvere, al sudore e all'acqua di grado IPX4, quindi puoi usarli anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti.