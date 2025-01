WWE 2K25 ha un periodo di uscita e tante novità annunciate da 2K, con la star della copertina

WWE 2K25 uscirà a marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, portando con sé alcune novità interessanti, tra le quali la presenza di un'intera isola da esplorare con la nuova esperienza "The Island", lo Showcase Bloodline e la star di copertina che quest'anno sarà Roman Reigns .

Le novità di WWE 2K25

WWE 2K25 introduce diversi aggiornamenti e migliorie alla serie, con evoluzioni sia in termini tecnici che di contenuti, comprese introduzioni completamente nuove al gameplay.

Tra le maggiori novità troviamo le seguenti il 2K Showcase: The Bloodline's Dynasty, ovvero il nuovo 2K Showcase, condotto da "The Wiseman" Paul Heyman, che celebra una delle dinastie familiari più iconiche del wrestling: The Bloodline e la famiglia estesa degli Anoa'i con Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu e altri ancora.

Con questa modalità, i giocatori possono rivivere gli storici showdown o ribaltare il copione e cambiare l'esito di alcuni incontri attraverso vari "What If".

L'altra novità maggiore è The Island: un mondo interattivo composto da una serie di aree a tema WWE, che offre ai giocatori l'opportunità di incontrare e sfidare altri giocatori, mentre competono per ottenere un contratto impressionando il loro "Tribal Chief", Roman Reigns. Si tratta di completare missioni, affrontare sfide, gareggiare in eventi dal vivo e guadagnare contenuti sbloccabili, potenziando e personalizzando il proprio personaggio attraverso i diversi capitoli della storia.

Altre novità riguardano ovviamente gli aggiornamenti al roster, oltre alle seguenti caratteristiche: