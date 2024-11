Il DLC di Lies of P ha una finestra di uscita, con il team che lavora a un nuovo gioco

Comunque sia, aspettiamoci a breve una qualche presentazione , visto che non dovrebbe mancare molto per conoscerlo, considerando i tempi indicati.

Purtroppo sul DLC non si sa praticamente niente. A settembre, una lettera di Jiwon Choi , il director del gioco, ha parlato apertamente del suo sviluppo, ma senza svelare alcun dettaglio in merito ai contenuti, a parte dire che il suo obiettivo è quello di creare un gioco divertente.

Round8, studio di sviluppo interno a Neowiz, cui dobbiamo il soulslike Lies of P , ispirato al Pinocchio di Carlo Collodi, ha svelato la finestra d'uscita del primo DLC del gioco: primo trimestre del 2025 . Quindi, dovrebbe uscire tra l'inizio di gennaio e la fine di marzo del prossimo anno.

Nuovo progetto confermato

Svelato anche qualche dettaglio sul prossimo progetto dello studio, che sarà un survival horror fantascientifico sviluppato usando l'Unreal Engine 5 per PC e console, come emerso da un annuncio di lavoro, relativo al reclutamento per lo stesso.

Secondo la fonte, si tratta di un ulteriore passo per rafforzare l'industria videoludica coreana, che recentemente ha prodotto diversi successi globali come Stellar Blade e, appunto, Lies of P.

Interrogato sul nuovo gioco, un rappresentante di Neowiz ha dichiarato: "È ancora troppo presto per rivelare i dettagli dello sviluppo del progetto, ma si tratta di uno dei giochi per PC e console che Round8 Studio sta preparando". Quantomeno ne ha confermato l'esistenza.

Neowiz ha bisogno di tempo per lanciare nuovi giochi, ma gli analisti hanno sottolineato come i suoi risultati risentano della mancanza di nuove uscite. Nel terzo trimestre del 2024, NeWiz ha registrato un fatturato di 93,1 miliardi di won e un utile operativo di 6,5 miliardi di won, con un calo rispettivamente del 21% e del 68% rispetto all'anno precedente. Anche il prezzo delle azioni, che nel 2023 aveva raggiunto i 53.000 won, è sceso a circa 20.000 won proprio a causa della mancanza di lanci.