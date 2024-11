Nintendo Switch Lite Hyrule Edition è al prezzo minimo storico su Amazon il giorno del Black Friday 2024

È oggi arrivato il vero e proprio Black Friday 2024. Le promozioni sono in corso da giorni oramai, ma se avete atteso fino al 29 novembre per andare in cerca degli sconti migliori non disperate, vi è ancora tanto in offerta per voi, in tante categorie, che siano esse i videogiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Ad esempio, possiamo trovare in sconto un Nintendo Switch Lite Hyrule edition, che costa il 13% in meno rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre su Amazon, che si occupa anche della spedizione.