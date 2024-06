Gli utenti Steam hanno speso 19 miliardi di dollari in giochi mai utilizzati, secondo una stima

Un dato impressionante arriva da PCGamesN, che sulla base di quanto raccolto da SteamIDFinder ha stimato in 19 miliardi di dollari la spesa totale effettuata dagli utenti Steam in giochi che non sono poi mai stati utilizzati.

La metodologia utilizzata per la raccolta del dato non consente di avere una visione precisa del fenomeno, ma possiamo immaginare che non si discosti molto dalla realtà visto che un po' tutti ci riconosciamo all'interno di questa massa di acquirenti compulsivi che hanno acquistato almeno qualche titolo su Steam senza poi mai avviarlo.

Il fatto che il dato sia parziale emerge già da uno dei limiti della ricerca: SteamID Finder può indagare solo sul 10% degli utenti, che hanno il profilo pubblico, ma si tratta comunque di 73 milioni di account.