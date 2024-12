Superman si mostra con il primo trailer ufficiale in italiano

Il momento è arrivato, alla fine: Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Superman in italiano e la creatura di James Gunn si è rivelata al pubblico in una sorta di regalo di Natale che punta ad alimentare le attese in vista dell'uscita nelle sale, fissata al 10 luglio 2025.

Il film segna un chiaro ed evidente cambio di tono rispetto all'Uomo d'Acciaio dello Snyderverse, a cominciare naturalmente dal costume indossato dal protagonista, che attinge in maniera convinta dalla tradizione fumettistica (vedi le "mutande", la cintura, il simbolo anche sul mantello) andando però ad adottare il logo visto nella saga Kingdom Come.

L'intenzione di Gunn era quella di raccontare cosa significhi essere Superman in un mondo come quello di oggi, e per questo l'eroe appare più di una volta in grande difficoltà nel trailer, ma al contempo fanno il proprio debutto diversi comprimari.