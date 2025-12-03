Nioh 3 Digital Deluxe Edition per PC è disponibile per il preordine su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Nioh 3 Digital Deluxe Edition per PC in preordine a 75,99 € invece di 120 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 92,71 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che il gioco uscirà il 6 febbraio 2026.
Contenuti dell'Edizione Deluxe
Prima di tutto, sono previsti dei bonus per il preordine:
- Hellfire Equipment Set (Hellfire Warrior Armor set + Hellfire Ninja Attire set)
- Scampuss Furball Netsuke Charm (accessorio)
- Hellfrost Equipment Set (Hellfrost Warrior Armor set + Hellfrost Ninja Attire set)
I contenuti della Deluxe Edition, invece, sono:
- Nioh 3
- Season Pass
- Bonus season pass "Chijiko Netsuke Charm" (accessorio)
- Set Infernal Weapons (14 tipi)
- Netsuke Kodama (accessorio)
Si tratta del nuovo gioco della serie action RPG a tema samurai, in cui esplorerai villaggi dall'atmosfera sinistra e dovrai affrontare diversi nemici. Potrai passare istantaneamente da uno stile di combattimento all'altro, dallo stile Samurai allo stile Ninja con le sue tecniche speciali. Se vuoi saperne di più, in questo articolo ti sveliamo le nostre prime impressioni dopo averlo provato.