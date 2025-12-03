Lisuan anticipa NVIDIA e AMD: la prima GPU per Windows on ARM arriva dalla Cina

Il mercato delle GPU cinesi sta vivendo un momento di forte fermento, e Lisuan sembra pronta a compiere un passo che potrebbe rivelarsi "disruptive" rispetto ai tradizionali colossi del settore. L'azienda è infatti vicina al debutto della sua nuova GPU gaming 7G106, realizzata con processo produttivo a 6 nm e progettata per competere con le soluzioni di fascia media di NVIDIA e AMD, in particolare con le serie 60 di NVIDIA.

Ciò che rende davvero interessante questa GPU non è però soltanto l'architettura o il nodo produttivo, ma il fatto che, secondo un nuovo report di ITHome, la Lisuan 7G106 potrebbe diventare la prima GPU discreta al mondo a supportare ufficialmente la piattaforma Windows on ARM (WoA).