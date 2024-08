Il nuovo gioco di Wolfeye Studios verrà svelato presto e "i fan di Dishonored e Prey saranno felici"

Raphael Colantonio, fondatore di Wolfeye Studios ed ex director di Arkane, ha annunciato che il nuovo gioco del suo team verrà svelato presto, e a quanto pare renderà felici i fan di Dishonored e Prey, cosa che rende il tutto decisamente interessante.

Questo è quanto è stato riferito da Colantonio in un post su X: "Sveleremo qualcosa di più del nostro nuovo gioco nei prossimi giorni", aggiungendo poi che "I fan dei precedenti giochi in prima persona in cui sono stato coinvolto (Dishonored e Prey) saranno felici", cosa che aggiunge un notevole interesse alla questione.

Rispondendo a un altro utente, Colantonio ha specificato che avrebbe potuto menzionare anche Arx Fatalis e Dark Messiah, ma per ragioni di spazio ha riportato solo i due più recenti.