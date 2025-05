Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell'anno del director di Stellar Blade

Hyung-Tae Kim recentemente è stato impegnatissimo con la conversione per PC di Stellar Blade e con Clair Obscur: Expedition 33. Il director della prima avventura di Eve, nonché CEO dello studio di sviluppo / editore Shift Up, ha trovato il tempo di giocare al titolo di Sandfall Interactive, che ora considera il suo gioco dell'anno, anche se non siamo nemmeno a metà 2025.