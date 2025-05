Remedy annuncia un tech test di FBC: Firebreak su PS5, Xbox e PC, date e come registrarsi

I server apriranno i battenti alle 15:00 italiane di giovedì 15 maggio , con i test che proseguiranno fino al 19 dello stesso mese. Il team ha precisato che i posti disponibili saranno limitati e previo registrazione. Si è accennato anche a una possibile versione di prova aperta a tutti in futuro, per quanto con toni scherzosi.

Remedy ha annunciato un tech test per FBC: Firebreak , un'ottima occasione per provare con mano lo sparatutto multiplayer cooperativo ambientato nell'universo di Control e Alan Wake per PC, PS5 e Xbox Series X|S e incluso nel catalogo del Game Pass e PlayStation Plus Extra.

Come registrarsi

Se siete interessati, potrete candidarvi ai tech test di FBC: Firebreak tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Tutto quello che dovrete fare è inserire il vostro indirizzo email, verificare il codice di conferma che vi verrà inviato e aspettare pazientemente di scoprire se siete stati selezionati o meno.

In uscita il 17 giugno, FBC: Firebreak è uno sparatutto multiplayer con visuale in prima persona dove tre giocatori devono collaborare per fermare le forze provenienti dall'altro mondo che hanno invaso il Federal Bureau of Control (FBC), l'ambientazione che fa da sfondo alle vicende di Control.

Per sopravvivere i giocatori potranno fare affidamento su un vasto arsenale, da bocche da fuoco tradizionali come fucili d'assalto e shotgun ad altre meno convenzionale, come una sorta di ordigno esplosivo con le fattezze di un nano da giardino.