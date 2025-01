Il capo di Warner Bros. Games lascia la compagnia: cambio al vertice per la divisione videogiochi

Haddad rimarrà comunque nel suo ruolo in Warner Bros. Games per i prossimi tre mesi , dando così tempo alla compagnia di trovare un sostituto e riorganizzare il management della divisione videoludica.

Si tratta di un cambiamento importante, pensando anche al fatto che Haddad ha coperto il ruolo di guida di Warner Bros. Games per 12 anni , prima di decidere di lasciare la divisione, a quanto pare su propria iniziativa in base a quanto è stato riferito dalla compagnia.

David Haddad, capo della divisione Warner Bros. Games, lascerà la compagnia a breve, portando dunque a un importante cambio al vertice per le sezione videoludica della casa di produzione americana, che non ha ancora annunciato il successore.

Un cambiamento importante per la divisione

La scelta di lasciare il team sembra sia stata presa dallo stesso Haddad, almeno in base a quanto è stato riferito da Warner Bros.

Un'immagine di Suicide Squad: Kill the Justice League

"David ha scelto in modo ponderato e mirato un periodo in cui il nostro calendario di uscite è più leggero, il che contribuirà a ridurre al minimo le interruzioni dei nostri progetti in corso e dei nostri piani strategici e consentirà al team di prepararsi senza problemi per il prossimo titolo da record", ha dichiarato JB Perrette, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery Global Streaming and Games.

"Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme a Warner Bros. Games durante il mio periodo di permanenza nella società", ha dichiarato Haddad, in un messaggio di saluto ai colleghi. "È stato un piacere assoluto lavorare e costruire i nostri iconici franchise di gioco e continuerò a sostenere con entusiasmo le future imprese di questo team di talento. Non vedo l'ora di lavorare al prossimo capitolo della mia carriera e sarò sempre grato per il tempo trascorso con Warner Bros. Games".

Sebbene sembra siano scollegate dai risultati della divisione, le dimissioni di Haddad arrivano dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi per Warner Bros. Games, che da una parte continua a raccogliere ottimi risultati da Hogwarts Legacy, mentre dall'altra ha visto numeri deludenti da Suicide Squad: Kill the Justice League e MultiVersus.