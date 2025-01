Google Gemini permette di collegare più app con un solo comando

Gestione integrata tra app diverse

Con questa nuova funzione, Gemini permette agli utenti di completare operazioni complesse in un solo passaggio. Ad esempio, è possibile chiedere all'assistente di trovare un ristorante italiano adatto ai cani, inviare l'informazione a un amico e aggiungere la prenotazione al calendario, tutto con un unico comando. Questa integrazione funziona grazie a un sistema di estensioni che copre non solo le app Google, come Gmail, Maps e Calendar, ma anche alcune app di terze parti, tra cui WhatsApp e Spotify. Per gli utenti Galaxy S25, Gemini si estende anche alle app Samsung, come Calendar, Notes, Reminder e Clock.

Google Gemini in funzione

La modalità conversazionale di Gemini, chiamata Gemini Live, riceve anch'essa un aggiornamento che permette agli utenti di condividere immagini, file e video direttamente nell'interfaccia di chat per ricevere feedback o ulteriori informazioni. Questa funzione, però, è attualmente limitata ai dispositivi Galaxy S25, S24 e Pixel 9. Inoltre, Google ha confermato che presto Gemini supporterà funzionalità avanzate, come la condivisione dello schermo e lo streaming video dal vivo, attraverso il progetto Astra.