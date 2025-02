Ghost of Yotei è come il gradino di una scala, spiega il team con una curiosa similitudine

Per risposte concrete dovrete attendere ancora, a quanto parte, ma perlomeno in un video ufficiale di Sony sono state spese alcune parole sul videogioco ad ambientazione giapponese.

Di questo action sappiamo che ci porterà in un nuovo periodo storico, in un nuovo luogo e ci metterà nei panni di una nuova protagonista. Un cambio totale, in breve, che però non ci dice molto su cosa possiamo aspettarci dall'opera.

Uno dei grandi giochi di PlayStation 5 attesi per il 2025 è Ghost of Yotei , un titolo d'azione a mappa aperta realizzato da Sucker Punch, seguito di Ghost of Tsushima.

Le (poche) parole su Ghost of Yotei

Nel video "Creator to Creator", Nicolas Doucet di Team ASOBI (Astro Bot) ha parlato con Brian Fleming di Sucker Punch. Il creativo non ha potuto dire molto del gioco ma ha affermato che l'obiettivo del team è di evolvere quanto abbiamo visto nel precedente.

"Al lavoro parliamo [del creare nuovi giochi] come di una scala [...] e ogni prodotto si basa davvero sul lavoro svolto nei precedenti", ha rivelato. "E vogliamo continuare a spingere in modo creativo e tecnico come narratori [e] come artisti". In altre parole, ogni videogame è un nuovo gradino e senza i precedenti non si può arrivare in cima.

Certo, tutti i team cercano di evolvere i propri giochi e fare meglio di prima, quindi non è una grande informazione. Ciò che ci dice, però, è che non dobbiamo aspettarci enormi rivoluzioni, quanto più un prodotto che ricordi Ghost of Tsushima e che ne evolva i lati migliori.

Voi cosa vorreste modificato rispetto a Tsushima? Quali elementi credete meritino novità e quali invece vorreste ritrovare bene o male simili?

