Secondo il giornalista Christopher Dring, la nuova struttura di Ubisoft si presta meglio alla vendita e alla chiusura per via dell'approccio "modulare" che la casa francese ha adottato di recente.

"Dividendo la propria struttura in creative house, Ubisoft potrebbe (se necessario) vendere più facilmente oppure chiudere singole parti del proprio business", ha scritto l'ex direttore di GamesIndustry.biz. "È improbabile che ci siano molte aziende interessate ad acquistare Ubisoft nella sua interezza. Ma alcune sue componenti, invece..."

"Prendiamo Netflix, ad esempio. Una parte della strategia dell'azienda ruota attorno a party game casual pensati per tutta la famiglia e serie come Just Dance si inserirebbero perfettamente in questa visione. Ubisoft potrebbe quindi (qualora lo ritenesse opportuno) cedere la Creative House 5 a un'organizzazione come Netflix, interessata proprio a questo tipo di produzioni."

"Allo stesso modo, esistono publisher che sarebbero ben felici di mettere le mani su proprietà intellettuali di spessore come Anno o Prince of Persia. E naturalmente ci sono anche realtà più grandi che accoglierebbero a braccia aperte franchise come Splinter Cell, The Division o Ghost Recon."