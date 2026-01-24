Sledgehammer Games, studio di Call of Duty, potrebbe lavorare a un action RPG

Sledgehammer è uno dei team di Activision che si occupano di Call of Duty insieme a Treyarch, Infinity Ward, Raven e altri, facendo uscire a rotazione il proprio capitolo annuale o occupandosi di vari aspetti del gioco come il multiplayer e il supporto a lungo termine.

Secondo il curriculum online di un senior creative director, sembra che Sledgehammer Games stia lavorando a un action RPG non ancora annunciato, e si tratterebbe di una cosa sorprendente considerando che il team in questione è strettamente legato a Call of Duty .

Qualcosa di nuovo in casa Activision?

Non ci sono altri dettagli al di là del fatto che Wanat pare stia lavorando a un gioco di ruolo d'azione non ancora annunciato, ma si tratta di un elemento di esperienza all'interno di Sledgehammer e che risulta ancora attivo all'interno del team, dunque tale titolo potrebbe effettivamente essere un nuovo gioco dello studio.

Lo screenshot del misterioso curriculum

La cosa risulta strana e fa pensare, nel caso la cosa fosse reale, a un'importante riorganizzazione dei team Activision, con Microsoft che potrebbe aver slegato alcuni di questi dalla logica standard di questi anni, che prevedeva il lavoro concentrato esclusivamente su Call of Duty.

Considerando il calo di popolarità registrato da Call of Duty: Black Ops 7 è possibile che sia prevista qualche manovra correttiva, e l'idea di dare nuova libertà e spazio ai singoli team per occuparsi anche di altri progetti sarebbe sicuramente molto interessante.

Ovviamente potrebbe anche trattarsi di un titolo all'interno del franchise Call of Duty, ma il genere descritto si riferisce chiaramente a un gioco con una meccanica diversa dal solito.