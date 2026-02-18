Marathon avrà contenuti esclusivi per PlayStation, ma ci saranno anche per PC e Xbox

Bungie sembra voglia mantenere un approccio imparziale sui contenuti di Marathon, visto che, dopo aver annunciato alcuni elementi cosmetici esclusivi per PlayStation, ha precisato che ci sarà qualcosa del genere anche per PC e Xbox.
Si tratta del primo gioco nuovo da parte di Bungie da quando è entrata a far parte di PlayStation Studios, dunque è interessante vedere se possano esserci delle differenze di trattamento tra gli utenti, considerando che già con Destiny e Destiny 2, nonostante all'epoca il team fosse indipendente, gli accordi di esclusiva hanno portato a netti favoritismi per gli utenti PlayStation.
Per quanto riguarda Marathon, la questione sembra riguardare al momento solo alcuni oggetti cosmetici, dunque di importanza marginale rispetto ad altre tipologie di contenuti di gioco.
Qualcosa per tutti
In particolare, la questione è emersa in seguito a un post pubblicato da Bungie in cui mostrava dei ciondoli di Marathon esclusivi per PlayStation, essendo dedicati a Ghost of Yotei, Death Stranding 2 e Helldivers 2.
Rispondendo a un utente che faceva presente di essere su un'altra piattaforma e non poter dunque accedere a questi elementi, l'account di Bungie ha assicurato che "ci saranno ciondoli per armi anche per i giocatori Steam e Xbox, che sveleremo in futuro".
Non è chiaro se questi siano effettivamente esclusivi per tali piattaforme o meno, magari personalizzati in base a titoli o caratteristiche legate a PC o Xbox, ma qualcosa sembra esserci.
Nel frattempo, abbiamo visto un video svelare qualcosa del particolare mondo di Marathon nei giorni scorsi, oltre al fatto che il gioco non avrà un matchmaking basato sull'aggressività.