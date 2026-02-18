0

Marathon avrà contenuti esclusivi per PlayStation, ma ci saranno anche per PC e Xbox

Sembra che Bungie abbia intenzione di non lasciare indietro nessuno con i contenuti di Marathon, promettendo elementi esclusivi per ogni piattaforma, almeno sui cosmetici.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/02/2026
Un combattente in Marathon
Marathon
Marathon
Articoli News Video Immagini

Bungie sembra voglia mantenere un approccio imparziale sui contenuti di Marathon, visto che, dopo aver annunciato alcuni elementi cosmetici esclusivi per PlayStation, ha precisato che ci sarà qualcosa del genere anche per PC e Xbox.

Si tratta del primo gioco nuovo da parte di Bungie da quando è entrata a far parte di PlayStation Studios, dunque è interessante vedere se possano esserci delle differenze di trattamento tra gli utenti, considerando che già con Destiny e Destiny 2, nonostante all'epoca il team fosse indipendente, gli accordi di esclusiva hanno portato a netti favoritismi per gli utenti PlayStation.

Per quanto riguarda Marathon, la questione sembra riguardare al momento solo alcuni oggetti cosmetici, dunque di importanza marginale rispetto ad altre tipologie di contenuti di gioco.

Qualcosa per tutti

In particolare, la questione è emersa in seguito a un post pubblicato da Bungie in cui mostrava dei ciondoli di Marathon esclusivi per PlayStation, essendo dedicati a Ghost of Yotei, Death Stranding 2 e Helldivers 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Rispondendo a un utente che faceva presente di essere su un'altra piattaforma e non poter dunque accedere a questi elementi, l'account di Bungie ha assicurato che "ci saranno ciondoli per armi anche per i giocatori Steam e Xbox, che sveleremo in futuro".

Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam

Non è chiaro se questi siano effettivamente esclusivi per tali piattaforme o meno, magari personalizzati in base a titoli o caratteristiche legate a PC o Xbox, ma qualcosa sembra esserci.

Nel frattempo, abbiamo visto un video svelare qualcosa del particolare mondo di Marathon nei giorni scorsi, oltre al fatto che il gioco non avrà un matchmaking basato sull'aggressività.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Marathon avrà contenuti esclusivi per PlayStation, ma ci saranno anche per PC e Xbox