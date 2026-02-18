Divinity: Original Sin II Definitive Edition, recupera il GDR di Larian Studios scontatissimo su Instant Gaming

Divinity: Original Sin II Definitive Edition , oggi, viene messo in offerta su Instant Gaming con uno sconto attivo del 58% per un costo totale e finale d'acquisto di 22,83€ (IVA inclusa) . La key è utilizzabile su GoG.com. Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Divinity: Original Sin II è un videogioco di ruolo sviluppato da Larian Studios, seguito diretto di Divinity: Original Sin. Si tratta di un GDR a turni con visuale isometrica , giocabile sia in solitaria sia in compagnia di altri tre personaggi, formando un party di quattro membri. Il titolo potrebbe risentire un po' il peso degli anni ma rimane comunque molto godibile e interessante.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore può scegliere uno dei personaggi originari, ciascuno dotato di una biografia unica che attiva una quest personale al momento dell'ingresso nel gruppo, oppure creare un protagonista personalizzato. È possibile selezionare tra cinque razze: Umani, Elfi, Nani, Lucertole e Non-Morti. I membri del party sono completamente controllabili e possono essere separati dal gruppo.

Le loro reazioni cambiano in base alle scelte del giocatore e alle interazioni con l'ambiente e gli NPC. Se si sviluppano forti contrasti, un compagno può abbandonare definitivamente il party o addirittura arrivare allo scontro diretto. Il gioco include inoltre modalità multigiocatore come Co-Op, PvP e Gamemaster, ispirata ai giochi di ruolo da tavolo. Qui la nostra recensione.