Mafia: Terra Madre dice che "la lealtà è tutto" nel nuovo trailer in siciliano

"La lealtà è tutto" nel mondo di Mafia: Terra Madre, come conferma il nuovo trailer narrativo pubblicato da 2K Games e parlato in siciliano: una delle peculiarità di questo capitolo della serie ambientato nella Sicilia dei primi del Novecento.

Caratterizzato da un montaggio che riprende in realtà molte sequenze già presentate finora, il video ribadisce i presupposti narrativi di Mafia: Terra Madre, che racconterà la storia di un ragazzo dall'infanzia difficile, che vede in una potente famiglia mafiosa una speranza di rivalsa.

Quando però entra a far parte dell'organizzazione è un continuo dimostrare la propria fedeltà, specie attraverso atti di violenza: un percorso che non tutti sono in grado di seguire, ma per chi non se la sente le cose diventano davvero difficili. "La lealtà è tutto", del resto.

Di recente gli sviluppatori di Mafia: Terra Madre hanno mostrato appunto i combattimenti e le sparatorie con cui ci troveremo a che fare durante la campagna del gioco, che promette di essere davvero coinvolgente e spettacolare.