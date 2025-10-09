Degli ex-Zenimax arrabbiati per la cancellazione dell'MMO creano il proprio team: ecco a cosa lavorano

Il mondo dei videogiochi è fatto di titoli di successo e famosi, ma anche di opere che non hanno visto la luce e di persone che non hanno potuto mostrare al mondo cosa stavano creando. Ad esempio, Microsoft ha cancellato di recente un MMO (Project Blackbird) di ZeniMax Online. Ora, alcuni degli sviluppatori di tale titolo si sono separati dalla compagnia e hanno deciso di creare il proprio team.
Si chiama Sackbird Studios e al momento conta meno di dieci persone, di stanza a Baltimora (Stato del Maryland, USA).
Cosa sappiamo di Sackbird Studios e del loro gioco
Lee Ridout, amministratore delegato di Sackbird Studios, ha dichiarato: "Siamo grati per il tempo trascorso presso ZeniMax Online Studios, che ci ha formati come sviluppatori e come persone. Quando ho saputo che Blackbird sarebbe stato cancellato e che molte persone avrebbero perso il lavoro, mi sono infuriato. Abbiamo capito che il modo migliore per proteggere il nostro mestiere e il nostro team era creare uno studio in cui l'indipendenza creativa non fosse negoziabile".
David Worley, direttore operativo di Sackbird Studios, ha aggiunto: "Dopo anni trascorsi nel settore AAA, volevamo la libertà di correre rischi intelligenti senza dover aspettare il via libera o inseguire obiettivi trimestrali. Il team è di proprietà dei dipendenti e finanziati da loro, il che significa che rispondiamo solo a persone appassionate di videogiochi".
Sackbird Studios sta già lavorando a un gioco per PC e console, ma ovviamente è troppo presto perché ne possano parlare. Tutto ciò che sappiamo è che vogliono "creare una esperienza multigiocatore indimenticabile che sorprenda e appassioni i giocatori".
Nello stesso periodo del blocco di Blackbird, fu chiusa The Initiative e cancellati Perfect Dark ed Everwild.