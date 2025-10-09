Degli ex-Zenimax arrabbiati per la cancellazione dell'MMO creano il proprio team: ecco a cosa lavorano

Il mondo dei videogiochi è fatto di titoli di successo e famosi, ma anche di opere che non hanno visto la luce e di persone che non hanno potuto mostrare al mondo cosa stavano creando. Ad esempio, Microsoft ha cancellato di recente un MMO (Project Blackbird) di ZeniMax Online . Ora, alcuni degli sviluppatori di tale titolo si sono separati dalla compagnia e hanno deciso di creare il proprio team .

Cosa sappiamo di Sackbird Studios e del loro gioco

Lee Ridout, amministratore delegato di Sackbird Studios, ha dichiarato: "Siamo grati per il tempo trascorso presso ZeniMax Online Studios, che ci ha formati come sviluppatori e come persone. Quando ho saputo che Blackbird sarebbe stato cancellato e che molte persone avrebbero perso il lavoro, mi sono infuriato. Abbiamo capito che il modo migliore per proteggere il nostro mestiere e il nostro team era creare uno studio in cui l'indipendenza creativa non fosse negoziabile".

Il logo di Sackbird Studios sembra richiamare Blackbird e l'abbandono di Zenimax

David Worley, direttore operativo di Sackbird Studios, ha aggiunto: "Dopo anni trascorsi nel settore AAA, volevamo la libertà di correre rischi intelligenti senza dover aspettare il via libera o inseguire obiettivi trimestrali. Il team è di proprietà dei dipendenti e finanziati da loro, il che significa che rispondiamo solo a persone appassionate di videogiochi".

Sackbird Studios sta già lavorando a un gioco per PC e console, ma ovviamente è troppo presto perché ne possano parlare. Tutto ciò che sappiamo è che vogliono "creare una esperienza multigiocatore indimenticabile che sorprenda e appassioni i giocatori".

Nello stesso periodo del blocco di Blackbird, fu chiusa The Initiative e cancellati Perfect Dark ed Everwild.