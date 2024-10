Marvel's Spider-Man 2 arriva su PC: annunciata la data di uscita su Steam ed Epic Games Store

In occasione del Marvel Games Special Presentation al New York Comic Con, Insomniac Games e Sony hanno annunciato la data di uscita della versione PC di Marvel's Spider-Man 2. L'avventura con protagonisti Peter Parker e Miles Morales debutterà su Steam Ed Epic Games Store il prossimo 30 gennaio 2025.

La conversione per PC è stata realizzata da Nixxes Software, team dei PlayStation Studios specializzato in questo genere di operazioni, in collaborazione con gli autori originali di Insomniac Games e Marvel Games. Per il momento non sono state svelate nel dettaglio le novità e le caratteristiche esclusive per PC, con Julian Hujibregts di Nixxes che ha promesso che questa versione sarà "ricca di nuove migliorie, tra cui opzioni di ray-tracing avanzate, con l'obiettivo di sfruttare al meglio ogni tipo di sistema e configurazione." Inoltre, includerà sin dal lancio tutti i contenuti arrivati dopo il lancio, come ad esempio la Nuova Partita+, oltre 10 costumi, i livelli Ultimate e il pacchetto costumi Fly N Fresh.