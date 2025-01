Il trailer di Nintendo Switch 2 ha battuto quello di PS5 su YouTube: il reveal della nuova console ibrida ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni in quarantotto ore sul canale ufficiale di Nintendo of America.

Considerando lo stesso intervallo di tempo, il trailer di PS5 pubblicato nel 2020 si è fermato a circa 13,3 milioni di visualizzazioni, mentre quello dell'originale Nintendo Switch rimane il più visto con i suoi 19,5 milioni di visualizzazioni, sempre nei primi due giorni.

Tornando a PlayStation 5, il video di reveal della console Sony ha registrato nel giro di quasi cinque anni qualcosa come 44 milioni di visualizzazioni e 1,6 milioni di "mi piace", mentre in meno di quarantotto ore il trailer di Nintendo Switch 2 è piaciuto a quasi un milione di utenti.

Su X i dati sono molto più impressionanti, con oltre 40 milioni di visualizzazioni per il trailer di Nintendo Switch 2 sul profilo di Nintendo of America e oltre 51 milioni di visualizzazioni su quello di Nintendo of Japan.