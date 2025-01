Per quanto riguarda invece Citizen Sleeper 2: Starward Vector, il commento della rivista parla di: " un meraviglioso sequel che ci ha già convinto a effettuare un secondo giro a una difficoltà più alta, senza paura di aver raschiato i limiti dei suoi sistemi e delle sue storie."

In merito al nuovo capitolo del franchise prodotto da Koei Tecmo, EDGE ha scritto che "non c'è nulla di nuovo, ma il sapore familiare del Musou è stato arricchito da un sapiente condimento di ingredienti freschi , dalle proporzioni epiche e dal numero di combattenti a cui la serie aspira fin dalle sue origini."

I voti di EDGE premiano Dynasty Warriors: Origins e Citizen Sleeper 2: Starward Vector : entrambi i giochi hanno ricevuto un 8 in fase di recensione, ma non sono stati gli unici a portarsi a casa una valutazione molto positiva.

Solo sufficiente Alien: Rogue Incursion

Annunciato lo scorso anno, Alien: Rogue Incursion è stato il titolo meno entusiasmante del numero 407 di EDGE, visto che si è portato a casa una mera sufficienza: lo stesso voto assegnatogli nella nostra recensione di Alien: Rogue Incursion.

È andata un po' meglio a Ender Magnolia: Bloom in the Mist, che abbiamo provato qualche tempo fa e che EDGE ha definito in ogni caso un solido metroidvania.