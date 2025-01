Pikselnesia ha scelto di continuare usando le conversazioni, i meme, le discussioni e il piano generale fatti in precedenza per limare i dettagli di una visione che, prima della sua morte, Mohammad Fahmi era riuscito a completare. La storia di Afterlove EP, infatti, è prima di tutto un dialogo interiore le cui cicatrici si riflettono sul modo in cui Rama si interfaccia con i suoi amici. Passare un anno in lutto lontano da tutti ha delle conseguenze, un qualcosa che gli autori che hanno raccolto il testimone del fondatore (come hanno detto in diverse interviste) si sono ritrovati a essere, nelle loro parole, "fin troppo esperti nel raccontare".

Il giorno dopo di uno dei concerti migliori della band, Cinta viene ricoverata d'urgenza in ospedale. Le notifiche sul telefono di Rama si accumulano , ma lui è in camera sua con le cuffie a comporre musica. Lo shock, la paura e la tristezza della sua realizzazione quando riprende in mano lo smartphone sono concentrati in tre tavole che, nella loro semplicità, trasmettono molto bene la profondità dell'abisso in cui è appena precipitato.

Molte di queste ambientazioni sono raggiunte come passeggero di un motorino chiamato come fosse un Uber, una pratica comunissima nel Sud Est Asiatico grazie all'app Grab che nel gioco non viene citata direttamente, ma è solo uno dei molti riferimenti alla cultura indonesiana di tutti i giorni che in questo gioco viene raccontata e celebrata.

Una voce, uno spirito

Presto si scopre che Rama continua a sentire nella sua testa la voce di Cinta, parla con lei e a volte riesce persino a vederla. Non viene mai spiegato se si tratta di un fenomeno soprannaturale o se quello che vediamo e sentiamo è frutto dell'immaginazione del protagonista. Sta di fatto che in quasi ogni momento di confronto di Afterlove EP la voce di Cinta (è l'unico personaggio doppiato) si farà sentire.

Cinta fa da coprotagonista del gioco perché la sua voce non solo è sempre presente, ma influenza le reazioni e i comportamenti di Rama

Il gioco riesce a trasmettere fin da subito una sensazione non proprio di disagio, ma come se in queste interazioni ci fosse qualcosa che non va. Certo, Cinta è sempre pronta a consolare Rama quando si sente solo e abbattuto, ma nel momento in cui il protagonista cerca di riavvicinarsi o di fare qualcosa per provare ad affrontare il suo lutto come si deve, la sua non è una voce di incoraggiamento, anzi, spesso assume posizioni molto difensive o addirittura ostili.

Cadere nel classico topos del Virgilio spirituale con l'obiettivo di guidare il protagonista alla meta sarebbe stato molto facile per gli sviluppatori. Quella che è stato implementato nel gioco, invece, è una rappresentazione che, almeno nelle prime ore, reputiamo fedele del conflitto interiore che si crea nel momento in cui bisogna fare i conti con una grossa perdita.

I momenti musicali di Afterlove EP sono importanti a livello narrativo, ma danno poche soddisfazioni dal punto di vista ludico

Non sappiamo se per caso o per scelta, ma i momenti che sono completamente privi dell'input di Cinta sono solo quelli musicali in cui Rama suona o compone. Il minigioco associato a questa attività non è nulla di originale, le canzoni, invece, sono state realizzate appositamente per il gioco da una band emergente indonesiana chiamata L'Alphalpha. Quattro di quelle che saranno incluse nell'opera finale sono state composte dopo la morte di Mohammad Fahmi e una di loro è espressamente dedicata a lui.