GCC Pokémon Pocket da ora è disponibile in Italia su iOS e Android, ecco i link per il download

Da oggi il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, o per gli amici GCC Pokémon Pocket, è disponibile in Italia su dispositivi mobile iOS e Android, offrendo ai giocatori un nuovo modo per collazionare carte in versione digitale e affrontare altri utenti online in match avvincenti.

Come suggerisce il nome, si tratta di una versione tascabile free-to-play del celebre gioco di carte collezionabili. I giocatori possono dunque collezionare carte Pokémon digitali, sia con disegni storici che altri nuovi di zecca ed esclusivi per questo gioco. Non solo, grazie alle "carte immersive" è possibile tuffarsi direttamente all'interno delle illustrazioni per ammirarne tutti i dettagli in 3D.